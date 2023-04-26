Şırnak'ta havalar ısınınca karıncalar kolonilerden çıkmaya başladı

ŞIRNAK Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber aylarca yer altında kalan karıncalar kolonilerden çıkmaya başladı.

Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınması ve bahar aylarının gelişiyle beraber yer altındaki kolonilerinde kışı geride bırakan karıncalar toprak altından çıkmaya başladı. Yeni yuva arayışına giren binlerce karınca böyle görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, karınca fotoğrafları çekmek için günlerdir beklediğini söyledi. Gökçe, "Günlerdir bu anı bekliyordum sıcak havaların etkisiyle karıncalar yuvalardan çıktı. Aylarca yer altında kalıyorlar sıcaklık basınca yeniden doğmuş gibi her yere ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.