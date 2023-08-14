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Şırnak'ta Hafriyat Kamyonu Dicle Nehri'ne Düştü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Şırnak'ın Kurtuluş köyünde bir hafriyat kamyonu, Dicle Nehri kıyısında kum taşırken bataklığa gömülerek sürücü boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan aramalar sonucunda sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta hafriyat kamyonunun Dicle Nehri'ne düşmesi sonucu sürücü boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cahit Butnar (25) idaresindeki özel bir işletmeye ait 73 AD 722 plakalı kamyon, Kurtuluş köyü mevkiinde Dicle Nehri kıyısında kum taşıdığı esnada bataklığa gömüldü. Araç sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile Cizre Belediyesi dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Cahit Butnar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şırnak Dicle Güncel Haberler

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