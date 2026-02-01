Haberler

Şırnak'ta şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Şırnak-Siirt kara yolunda Abdurrahman K'nin kullandığı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Abdurrahman K'nin kullandığı 40 ABM 220 plakalı hafif ticari araç, Şırnak- Siirt kara yolunun Çakırsöğüt mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
