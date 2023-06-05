Şırnak'ta Güvenlik Korucusu Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in özel aracına yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayın terör saldırısı olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta güvenlik korucusunun aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış, diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK