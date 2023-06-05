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Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti. Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Mustafa Erdem Şırnak Sur Güncel Haberler

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