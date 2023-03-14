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Şırnak'ta güvenlik kamerasına yansıyan kapkaç olayıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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Şırnak'ta güvenlik kamerasına yansıyan kapkaç olayıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

??????? Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iş yeri kamerasının kaydettiği kapkaç olayına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

??????? Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iş yeri kamerasının kaydettiği kapkaç olayına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sur Mahallesi'nde döviz bürosu işleten Maruf Budak'ın 3 gün önce iş yerinden evine giderken poşette taşıdığı 2,5 milyon lira değerindeki dövizi, kapkaç yöntemiyle çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar R.S, D.A. ve S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir iş yeri kamerasının görüntülediği olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S.ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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