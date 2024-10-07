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Şırnak'ta Gürz-18 Operasyonu: 55 Mağara ve Sığınak İmha Edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen Gürz-18 operasyonları kapsamında toplam 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat ise dikkat çekti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Gürz-18' operasyonlarında 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirtti.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde "Gürz-18" operasyonları gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu 10 M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 PKM makineli tüfek, 12,7 mm uçaksavar, 2 RPG-7 roketatar silahı, zagros keskin nişancı silahı, dragunov keskin nişancı silahı, AK-47 piyade tüfeği, 5 TM 62 M anti tank mayını, 123 roketatar mühimmatı, 600 uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 hafif silah mühimmatı, 8 81'lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Şırnak'ta Gürz-18 Operasyonu: 55 Mağara ve Sığınak İmha Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Politika Güncel Şırnak Dünya

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