Şırnak'ta Göletlerde Toplu Balık Ölümleri

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Şırnak'ın İdil ilçesinde debisi düşen iki gölette suyun oksijen miktarının azalması nedeniyle toplu balık ölümleri yaşandı. Bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri yaşandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Üçok ve Teke köylerindeki 2 gölette suyun debisi düştü. Su debisinin düştüğü göletlerde toplu balık ölümleri gerçekleşti, çevreye kötü koku yayıldı. İhbarla bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. İncelemede; debiye bağlı sudaki oksijen miktarının düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Göletlerden numune alınırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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