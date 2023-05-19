Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, göçer yollarını açmak için kar mücadelesi veriyor. Farklı şehirlerden Faraşin Yaylasına gelmeye çalışan göçerler için kaymakamlık önceden yolları açmaya çalışıyor.

Şırnak'ta göçerlerin karlı kaplı yolları açılıyor

Şırnak'ta metrelerce yükseklikteki kar yığını yollardan temizleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekiplerin kar mesaisi sürüyor. Aylardır karla mücadele eden ekipler, bu sefer göçer yollarını açmak için çalışıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası yolları kar nedeniyle kapanmış ve alternatif yol olarak kullanılan Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan Çalyan köyü göçerlerin geçiş güzergahı olarak kullanılıyor. Beytüşşebap ilçe özel idare ekipleri, 19 Mayıs tarihinde yer yer kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı bölgelerde tipinin biriktirdiği kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor. Aylardır kapalı olan Van ve Şırnak yolu göçerler için tekrar ulaşıma açıldı.

Farklı şehirlerden Faraşin Yaylasına gelmeye çalışan göçerler için kaymakamlık önceden yolları açmaya çalışıyor. Günlerdir karla mücadele eden ekipler, dozerlerle yolları açıyor. Dozer operatörü İrfan Cin, günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi.

Kaymakam Kemal Ülkü ve ilçe özel idare müdürü Seyit Gökçe, şantiye şefi Cihat Akdağ'ın talimatları doğrultusunda göçerler gelmeden yollarını açmaya çalıştıklarını belirten Cin, "Kar kalınlığı oldukça fazla. Günlerdir yollarda kar yığınlarını temizliyoruz. An itibariyle Van ve Beytüşşebap arasındaki alternatif yol ulaşıma açıldı. Göçerler gönül rahatlığıyla yaylaya ulaşabileceklerdir" dedi.