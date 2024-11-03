Şırnak'ta Gerçekçi Rehine Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen rehine kurtarma tatbikatı, gerçek bir olayı andıran senaryolarla gerçekleştirildi. Tatbikatta, bir çalışan rehin alındı ve ekipler başarılı bir şekilde müdahale ederek rehineyi kurtardı.
ŞIRNAK'ta, PTT Başmüdürlüğü'nde düzenlenen rehine kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.
Şırnak PTT Başmüdürlüğü'nde, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin katılımıyla, muhtemel rehine olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği PTT veznesine giren bir şüpheli, bir çalışanı rehin aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ikna timleri, Özek Harekat Şube Müdürlüğü ile keskin nişancı tüfekli polis memurlarının da aralarında bulunduğu 60 kişilik ekip, olaya müdahale ederek rehineyi kurtardı.
Çevredekilerin ilgiyle izlediği tatbikat, gerçeği aratmadı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,