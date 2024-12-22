Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi
Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
İki teknik direktör de maç sonu birbirine demediğini bırakmadı

Şırnak'ta 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Düzenlendi

Şırnak'ta 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, gençlerin görüş ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla çeşitli sunumlar yapıldı. Şırnak Valisi, gençlerin ülkenin geleceği için önemine vurgu yaptı.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunmasının ardından gençlerin yaptığı çalışmalara ilişkin sinevizyon gösterimi sunuldu.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, bu tür çalıştaylar ve toplantıların önemine işaret ederek, Türkiye'nin genç nesillerle geleceği parlak bir ülke olduğunu söyledi.

Gençlerin hayallerini, umutlarını iyileştirmenin ve güzelleştirmenin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Ekici, "Artık gençlerle daha çok çalışıyor, İHA ve SİHA gibi dünyanın ileri teknolojilerini geliştiriyoruz, geleceğe daha çok umutla bakabiliyoruz. Sizin için gece gündüz çalışacağız. Burada belirleyeceğiniz vizyonun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Fikirleriniz ve gelecek hayalleriniz bizim için çok değerli." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, çalıştayın gençlerin hem bölge hem Şırnak hem de ülke için neler düşündüklerini ve neleri talep ettiklerini dinlemek için düzenlendiğini kaydetti.

Bu çalıştayların Bakanlıkça ülke genelinde yapıldığını, bu ay sonuna kadar 81 ilin tamamında çalıştayların tamamlanmış olacağını anlatan Efendioğlu, şunları söyledi:

"Bu çalıştayın amacı sizleri dinlemek sevgili gençler. Buradan sonra dışarıda kurulacak 11 farklı masada bizim gençlik politikamızda yer alan başlıklarla ilgili sizlerin yorumlarını duymak istiyoruz. Yeni politika belgemizin, Bakanlık düzeyinde ve devletin tüm kurumları düzeyinde sizlerden gelecek geri dönüşlerle şekillenmesini istiyoruz. Bu politika belgesinin sizlerin gerçek düşüncelerinizi ve isteklerinizi yansıtmasını arzu ediyoruz. O sebeple buradayız."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise belediye olarak gençlere destek sunmak amacıyla kasım ve aralık aylarında 425 öğrencinin her birine 12 bin lira maddi destek sağladıklarını belirtti.

Belediye olarak gençler için yeni kütüphaneler inşa ettiklerini dile getiren Yarka, "Bu kütüphaneler birer kütüphane alanları değil aynı zamanda gençlerin fikirlerini geliştirebilecek yeni proje ve inovasyon merkezleridir. Gençlerimize spordan sanata ve ulaşıma kadar her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da gençlerin zamanı iyi değerlendirmesi gerektiğini, sonrasında kaçan fırsatların geri gelmediğini dile getirerek, "Gençlerimizin üretim odaklı çalışmalar yapması gerekir." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da çalıştayın gençlerin fikirleriyle değer kazanacağını, yarınlara ilişkin değerli sonuçların elde edileceğini inandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurulan atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ve "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, gençlik alanında çalışma yürüten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yerel yönetimlerin temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
img

Mini elbisesiyle ortalığı salladı
img

Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
img

TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
Balkondan atlayan çocuk hastanelik oldu
Ailesi dışarı çıkmasına izin vermeyince akılalmaz bir plana başvurdu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor
10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.