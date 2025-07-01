Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde bazı bölgeleri milli güvenlik gerekçesiyle 2 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan etti.

Şırnak'ta bazı alanlar 2 gün "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Giresumunu, Eksikdağ ve Meydan Dağı bölgelerinin 2-3 Temmuz'da geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

???????Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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