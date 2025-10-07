Şırnak'ta Gazze Kararlılık Yürüyüşü Düzenlendi

ŞIRNAK'ta Şehri-Nuh Platformu tarafından ' Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Mitingi' düzenlendi.

Kentte faaliyet gösteren Şehri-Nuh Platformu tarafından, Filistin halkına destek olmak ve Gazze'de yaşanan zulme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ' Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Mitingi' düzenlendi. Programa HÜDA PAR Milletvekili Şehzade Demir, AK Partili Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Vekili İdris Ersoy, Şehri Nuh Platformu Başkanı Abdullah Çatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar sloganlar attı, pankartlarla Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Daha sonra Gazze'de yaşananları anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

'GAZZELİLERE SADECE SÖZ DEĞİL, DAHA FAZLASINI BORÇLUYUZ'

Programda konuşan Şehri Nuh Platformu Başkanı Abdullah Çatı, Gazze'de insanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini ifade ederek, "Tam iki yıldır her gece biz rahat bir uykuya dalarken, Gazzeli kardeşlerimizin semasında ölüm saçan bombalar patlıyor. Biz çocuklarımızın saçlarını okşarken, orada bebekler yürümeyi öğrenemeden ölmeyi öğreniyor. Gazzeli anneler çiçek toplamak yerine çocuklarının parçalarını topluyor, kanlı kefenlerini koklayarak teselli buluyor. Bu iki yıl sadece Gazze için değil, bütün insanlık için büyük bir imtihan oldu. Biz, 2 milyar Müslüman ve 8 milyar insanlık ailesi olarak, sadece seyrettik. Kardeşlerimizin parçalanışını izledik. Onlara kelimelerimizden, mitinglerimizden, dualarımızdan daha fazlasını borçluyuz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Umudumuz, Rabbimizin bu mahcubiyetimizi bir fetih kapısına dönüştürmesidir. Sabrın ateşinde pişen asaletinizi bir bayrak gibi insanlığın gönderine siz diktiniz. Artık kimsenin gücü yetmez o bayrağı indirmeye. Siz, karanlığın en koyu anında doğacak sabahın müjdesisiniz" dedi.

Etkinlik, Filistin temalı ilahiler, video gösterimleri ve yapılan dua ile sona erdi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,