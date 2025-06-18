Şırnak'ta Freni Boşalan Kamyonet Taksiye Çarptı, 4 Yaralı

Şırnak'ta Freni Boşalan Kamyonet Taksiye Çarptı, 4 Yaralı
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Şırnak'ta freni boşalan bir kamyonet, bir taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü. Kazada, sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta freni boşalan kamyonetin taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

F.M. idaresindeki 73 ABG 540 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'nde freninin boşalması üzerine M.K'nin kullandığı 73 T 0083 plakalı taksiye çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki S.Z. ve M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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