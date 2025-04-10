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Şırnak'ta Fırtına Çatıları Uçurdu

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Şırnak'ta etkili olan fırtına, Beytüşşebap ilçesinde bir evin ve ağılın çatısını uçurdu. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilerek inceleme başlattı.

Şırnak'ta fırtına ev ve ağılın çatısını uçurdu

ŞIRNAK - Şırnak'ta dün akşam etkili olan yağışlar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına sonrası yüksek rakımlı bölgelerde bir ev ve ağılın çatısı uçtu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan bir ailenin evi etkili olan yağışların ardından meydana gelen fırtınadan etkilendi. Fırtınada Faraşin Yaylası'nda Ferhan Yaycan'a ait evin ve hayvan ağılının çatısı uçtu. Fırtına sonrası hayvan ağılının yıkılma riskine karşı Yaycan, ağılda bulunan küçükbaş hayvanlarını dışarı çıkarmak zorunda kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİKAİL ŞAN - Güncel
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