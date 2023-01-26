Şırnak'ta firari kadın hükümlü yakalandı
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Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.G'nin (57) Yarbaşı köyünde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Kadın hükümlü, jandarmanın yaptığı çalışma sonucu yakalandı.
H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel