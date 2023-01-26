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Şırnak'ta firari kadın hükümlü yakalandı

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Şırnak'ta firari kadın hükümlü yakalandı

Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.G'nin (57) Yarbaşı köyünde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kadın hükümlü, jandarmanın yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hisarcık Şırnak Güncel Haberler

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