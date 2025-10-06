Şırnak'ta Firari Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Şırnak'ta hakkında kesinleşen hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik "Narko Alan" çalışması yürüttü.

Ekipler, yaptıkları operasyonda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.