Şırnak'ta Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması

Şırnak'ta Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Geylani Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar, sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan dernek üyesi Osman Ertaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu saygıyla selamladıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkisini dile getiren Ertaş, şöyle dedi:

"Sumud Filosu'nda vatandaşı bulunan ülkelerin yetkililerinden açık ve net destek açıklamaları bekliyoruz. Sivil bir insani yardım girişimi olan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin güvenliği, hükümetlerin hem hukuki hem de ahlaki sorumluluğudur. Gazze'nin kuşatma altındaki onurlu ve cesur çocuklarını, kadınlarını, yaşlılarını, tüm halkını selamlıyoruz. İnsanlığın onurunu yeniden ayağa kaldırmak üzere Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için denizlere açılan Sumud Filosu'nun vicdan sahibi aktivistlerini yürekten selamlıyoruz.

Program, okunan duanın ardından sona erdi.