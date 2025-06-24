Şırnak'ta FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şırnak'ta gerçekleştirilen terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, örgütün eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında şahsı yakaladı. Yapılan işlemler sonrası ise şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla??????? serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel