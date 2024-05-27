Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.