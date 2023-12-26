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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi.

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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