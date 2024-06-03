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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda 3 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, diğer şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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