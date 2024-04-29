Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 7 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.