Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. İlgili il birimlerine teslim edilen 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe 1 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.
Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.