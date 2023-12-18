Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 5 şüpheli gözaltına alındı. İlgili il birimlerine teslim edilen 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe 1 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.

Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.