Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise ilgili il ve birime teslim edildi.