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Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 5 şüpheli, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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