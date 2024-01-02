Şırnak'ta FETÖ ve PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.