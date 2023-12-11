Şırnak'ta FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.