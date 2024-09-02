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Şırnak'ta Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Kimlikleri Açıklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı, diğerinin gri kategoride yer aldığını duyurdu. Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan teröristlerin kimlikleri Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından tespit edildi. Teröristlerin toplam 22 eyleme katıldığı ve 13 güvenlik görevlisinin şehit olduğu bilgisi verildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategorideki Veysel Sevinç (40), birinin gri kategorideki Reşit Çevik (25), diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Şırnak'ta paramotor kullanarak eylem hazırlığı içinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarının; kırmızı kategoride yer alan 'Serhat Patnos' kod adlı Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod adlı Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi. Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin; 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Kartal Şırnak Güncel Terör

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