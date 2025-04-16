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Şırnak'ta Etkili Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 25 Santimetreyi Aştı

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Şırnak'ta iki gündür devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede, ekipler yol açma çalışmaları yapıyor.

Şırnak'ta kar 25 santimi geçti

ŞIRNAK - Şırnak'ta iki gündür devam eden kar yağışı, gece boyunca sürdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Şırnak'ta iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü ve Kerkür yolları ulaşıma kapandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgelerde ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığı 25 santim metreye ulaştı. Bir yanda ilkbahar bir yanda kar yağışı etkisini gösterdiği bölgelerde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
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