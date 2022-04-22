Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuklu M.Ş. ile B.Ş. (31) çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında M.Ş, pompalı tüfekle eşini vurdu.

Ağır yaralanan B.Ş. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamaya çalışıyor.