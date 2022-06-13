Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' kapsamında;
AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' kapsamında; Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 sevk fişeği ve 1 jelikan bidon ele geçirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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