Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2) AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' kapsamında; AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' kapsamında; Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 sevk fişeği ve 1 jelikan bidon ele geçirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cudi Dağı Jandarma Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.