Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2) - Haberler

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Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şırnak'ta 'Eren Abluka-17 Operasyonu' başlatıldı (2)

AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİİçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' kapsamında;

AĞIR SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu' kapsamında; Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 sevk fişeği ve 1 jelikan bidon ele geçirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cudi Dağı Jandarma Şırnak Güncel Haberler

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