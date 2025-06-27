Şırnak'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
Silopi ilçesinde klimaya su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'nde önceki gün klimaya su doldurduğu sırada akıma kapılarak ağır yaralanan Fatma Öngün (40), tedavi altına alındığı Cizre Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öngün, 25 Haziran'da klimaya su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılmış, Silopi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel