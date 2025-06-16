Şırnak'ta Elektrik Akımına Kapılan 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde damda halı yıkayan 16 yaşındaki Elif U., elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şırnak'ta elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yeniaslanbaşar köyündeki evlerinin damında halı yıkayan Elif U. (16) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel