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Şırnak'ta e-Ticaret ve Girişimcilik Semineri Düzenlendi

Şırnak'ta e-Ticaret ve Girişimcilik Semineri Düzenlendi
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Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından düzenlenen e-Ticaret ve Girişimcilik semineri, Şırnak Üniversitesinde gerçekleştirildi. Seminere katılan akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri, e-ticaretin fırsatları ve zorlukları hakkında bilgi verdiler.

Şırnak'ta Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından e-Ticaret ve Girişimcilik semineri düzenlendi.

Şırnak Üniversitesinde düzenlenen seminere, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör ve öğrenciler katıldı.

Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Abdulmelik Kayar, dünyanın hızla dijitalleştiğini ve ticaretin sınırları aştığı bir dönemde olduklarını söyledi.

Seminerde, e-ticaretin dinamiklerini, girişimciliğin zorluklarını ama aynı zamanda sunduğu büyük fırsatları konuştuklarını ifade eden Kayar, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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