Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, tabanca, şarjör, 2 fişek, gümrük kaçağı 6 bin 461 makyaj malzemesi, süpürge, kaynak makinesi, ayakkabı, 1722 paket sigara, 94 elektronik sigara, 12 kilogram nargile tütünü ve 7 kilogram çay ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.