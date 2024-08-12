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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara ve diğer kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 54 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7,58 gram esrar, gümrük kaçağı 1730 paket sigara, 10 kilogram çay, 13 elektronik sigara ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 50'si ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Gözaltı Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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