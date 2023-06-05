Şırnak'ta Dünya Çevre Günü etkinliği: 15 torba çöp toplandı

Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı. Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinliği kapsamında Şırnak-Uludere çevre yolunda temizlik yapıldı. 1 saatlik etkinlikte 15 torba çöp toplandı.

ŞIRNAK'ta sivil toplum kuruluşları tarafından '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinliği kapsamında Şırnak- Uludere çevre yolunda temizlik yapıldı. 1 saatlik etkinlikte 15 torba çöp toplandı. Dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi 'Let's Do It'in Şırnak temsilcisi Nazlı Altürk, 'Çevre gününde bir araya gelerek sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre temizliğine dikkat çekmek adına farkındalık yaratmak için Şırnak Uludere çevre yolunda temizlik yaptık' dedi.

Çevre temizliğine katılan Yener Beygu ise, 'Elimizden geldiğimiz kadarıyla çevremizi temizlemeye çalışıyoruz. Herkesin buna katkı vermesi gerekiyor. Çevreyi, kirletmemeleri gerekiyor. Çevreyi kirlettiklerinde ileride onlar için de sorun olacaktır. Daha temiz bir hayat için çevremizi temiz tutmalıyız' dedi.