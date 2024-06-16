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Şırnak'ta doğaseverler Kurban Bayramı'nı Çalyan Gölü'nde geçirecek

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Şırnak'ta yaşayan bir grup doğasever, Kurban Bayramı'nı Şırnak ve Van sınırındaki 3 bin rakımlı Çalyan Gölü'nde geçirecek. Göl, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla ilgi görüyor.

Şırnak'ta yaşayan bir grup doğasever, Kurban Bayramı'nı Şırnak ve Van sınırındaki 3 bin rakımlı Çalyan Gölü'nde geçirecek.

Şırnak-Van sınırında yer alan, Van'a 80, Gürpınar ilçesine 51, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 38, Hakkari'ye 41 kilometre uzaklıktaki göl, sahip olduğu doğal güzellik ve huzurlu ortamıyla ilgi görüyor.

Yaz aylarında kar kütleleri, serin havası, soğuk suyu ve manzarasıyla doğaseverlerin tercih ettiği göl, çevresinde kamp yapmak ya da doğa yürüyüşüne çıkmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Şırnak'ta yaşayan bir grup doğasever de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 3 bin rakımlı Çalyan Gölü'nün kenarına kamp kurdu. Grup, bayramı serin havada geçirecek.

Grupta yer alan Reber Yumak, Şırnak merkezden geldiğini belirterek, "Gölün kenarına kamp kurduk. Bayramı burada geçireceğiz. Göl 3 bin rakımda. Zirve ise 3 bin 200 rakımda yer alıyor. Hemen karşısında Faraşin bölgesi bulunuyor. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Akşam odun ateşinde ısınacağız. Burası çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Şırnak Van Yaşam Güncel Haberler

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