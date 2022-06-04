Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu - Haberler

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Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

AA - Abidin Yel - Güncel
Şırnak'ta Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz (13) Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi ve polisin, iki çocuğun bulunması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

AA / Abidin Yel - Güncel

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