Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu - Haberler

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Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cizre'de Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne serinlemek için giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz akıntıya kapılarak kayboldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne serinlemek için giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgilere göre, Nur Mahallesi Kurtuluş köyü kum ocakları mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris Pütrü (17) ve Zekeriya Negiz(13) nehirden çıkacakları esnada su seviyesinin birden yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Pütrü ve Negiz'i bulmak için çalışma başlatırken polis ve vatandaşlarda nehir kıyısı boyunca ellerinde fenerlerle kayıp iki çocuğu bulmak için seferber oldu. Gençlerin yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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