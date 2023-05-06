Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Diyar Güzel'in (20) cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkisinde yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Diyar Güzel'in (20) cansız bedeni, kaybolduğu yerin 15 metre ilerisinde AFAD ve Cizre Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundu. Güzel'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,