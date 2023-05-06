Şırnak'ta Dicle Nehri'nde kaybolan 19 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 19 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede piknik yapmak için arkadaşlarıyla Akidizgin mevkisine gelen Diyar Güzel, yüzmek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra suda akıntıya kapılarak gözden kaybolan Güzel'in arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.