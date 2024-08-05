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Şırnak'ta Dicle Elektrik ekiplerine saldırı: 2 tutuklama

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik ekiplerine saldırıda bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şirket çalışanlarına yapılan saldırı kabul edilemez olduğunu belirten Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü, kaçak elektrik kullanımından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

(ŞIRNAK) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik ekiplerine saldırıda bulunun 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dicle Elektrik tarafından 2 Temmuz günü, Cizre ilçesindeki Yafes Mahallesi'ndeki Çam Sokak'ta yeraltı kablolarında kaçak elektrik kontrolü yapan 6 kişilik ekip, yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda şirket çalışanlarından biri alnına vurulan sert bir cisimle yaralanırken, saldırıya karıştıkları tespit edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve M.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Saldırıya ilişkin konuşan Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz enerji alabilmesi için sadece Şırnak'ta 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, "Abonelerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışan ekiplerimize yapılan bu saldırılar kabul edilemez. Oluşturduğumuz 3K bölgelerinde yeraltına aldığımız kablolar kaçak kullanım için tahrip ediliyor. Bunu yapanlar aynı zamanda kamu malına zarar verme suçunu işliyor. Ayrıca tahrip edilen kablolardan elektrik akımının toprağa geçmesi sebebiyle üçüncü şahıslara zarar verme riski var. Sokaktaki vatandaş da bizim ekiplerimiz de bu nedenle tehdit altında. Bu kişileri, herkes için can ve mal güvenliği açısından ciddi bir sorun haline gelen kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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