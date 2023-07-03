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Şırnak'ta DEAŞ ve PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta DEAŞ ve PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak PKK Güncel Haberler

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