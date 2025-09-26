Şırnak'ta DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yürütülen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller de ele geçirildi.
Şırnak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi ilçesinde AŞ'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyetlere katıldığı tespit edildi.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalandı, adresinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel