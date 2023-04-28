Şırnak'ta çorak araziler fıstık bahçelerine dönüştürülüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği iş birliğiyle başlatılan çalışmayla çorak araziler fıstık bahçesi olarak değerlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği iş birliğiyle başlatılan çalışmayla çorak araziler fıstık bahçesi olarak değerlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği iş birliğiyle ile başlatılan proje kapsamında bu yıl vatandaşlara 500 bin fıstık fidanı dağıtılacak.

Şırnak Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Namdar, proje kapsamında ilk etapta 100 bin fidan hazırladıklarını, vatandaşlardan gelen talep üzerine bunu 500 bin fidana çıkardıklarını söyledi.

Fidanları kasım ayında toprakla buluşturacaklarını aktaran Namdar, "Fıstık üretim tesisinde 50'ye yakın kişi istihdam ediyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz bir yılda 1 milyon fidan üretmek. Yıllık da 200 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz. Atıl durumdaki araziler ve orman arazilerini artık fıstık bahçeleri yapacağız." dedi.

Toptepe köyünde oturan vatandaşlarından Ömer Bayat da devletten aldığı tarım desteği ile 5 yıl önce 40 dönüm fıstık bahçesi kurduğunu belirtti.

"Kendi imkanımla bunları yapamazdım. Devletimiz sayesinde fıstık bahçesi kurdum. Bu yıl ve gelecek yıl ciddi bir fıstık verimi bekliyorum. İşim yoktu inşallah bu benim ve ailem için gelir kapısı olacak" diyen Bayat, emeği geçenlere teşekkür etti.

Fıstık fidanı üretim alanında çalışan Muhbet Demir ise daha önce mevsimlik işçi olarak Çukurova ve Karadeniz bölgesine gittiğini, artık kendi memleketinde iş bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.