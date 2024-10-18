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Şırnak'ta Çocuklar için Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Şırnak'ta Çocuklar için Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Yarının Parlayan Yıldızları 2' projesi kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğine 200 çocuk katıldı. Etkinlikte polisler çocuklara uçurtma yapımında yardımcı oldu ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

ŞIRNAK'ta, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) tarafından, 'Yarının Parlayan Yıldızları 2' projesi kapsamında 200 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi. 'Gökyüzünü Hep Birlikte Şenlendirelim' sloganıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem keyifli anlar geçirdi. Şenliğe İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Emine Akbaş ve 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Yılmaz İpek, Toplum Destekli Polislik ekipleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Polisler öğrencilere uçurtma yapımında yardımcı oldu, tek tek ilgilenerek mutluluklarını paylaştı. Şenliğe katılan çocuklar, uçurtma uçurmanın yanı sıra birbirinden eğlenceli aktivitelerle eğlendi. Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü Başkomseri Aslıhan Yılmaz, "Burada sıcak samimi bir ortamda polislerimiz ile beraber vakit geçirmelerini amaçladık. Suça karışmış, suça karışmaya eğilimi olan, toplumsal dışlanmaya maruz kalmış olan çocuklarımızı ya da sosyal kültürel ekonomik düzeyi yetersiz olan çocuklarımız ile hep beraber onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Polis halk ilişkisini güçlendirmeyi, polis ve halk iş birliğiyle beraber polis sevgisini aşılamak ve topluma kazandırmak, onlarda güzel bir izlenim bırakmayı amaçlıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile beraber bugün burada uçurtma dışında, çocuklarımıza yüz boyama etkinlikleri yaparak ve parkurlar kurarak beraber güzel vakit geçirmeyi amaçladık" dedi.

Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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