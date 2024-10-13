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Şırnak'ta Çocuk Kavgası, Aileleri Arasında Bıçaklı Kavga Çıktı

Şırnak'ta Çocuk Kavgası, Aileleri Arasında Bıçaklı Kavga Çıktı
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Şırnak'ta çocuklar arasında çıkan bir tartışma, ailelerin müdahalesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

ŞIRNAK'ta çocukların tartışmasına iki ailenin de karışmasıyla taş, sopa ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Gazipaşa Mahallesinde meydana geldi. Çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Durumu ailelerine anlattıkları çocukların aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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