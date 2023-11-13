Şırnak'ta çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuğun tedavisi devam ediyor

ŞIRNAK'ta apartmanın kazan dairesinde çıkan, H.T.?nin (14) öldüğü yangında yaralanan 3 çocuğun tedavisi Şanlıurfa'da sürüyor. Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayda yeğeni yaralanan Emin Yorga, 'Şu an 2 çocuğumuzun durumu kritik, diğerinin biraz daha iyi. Herkesten dua istiyoruz' dedi.

Cumhuriyet Mahallesi 513'üncü Sokak'taki bir binanın kazan dairesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanedeki yaralı çocuklardan H.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan U.K. (15), E.U. (14) ve K.Y. (12) ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Cevdet Atay, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada da yangına ivedilikle müdahale edildiği, yaralıların Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve yaşanan olayla ilgili incelemelerin devam ettiği ifade edilerek, Şırnak Valiliğimiz, süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz denildi.Tedavileri süren 3 çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

'HERKESTEN DUA İSTİYORUZ'

Yeğeni ve kuzeni yangında ağır yaralanan Emin Yorga, yaralılar için herkesten dua istediklerini belirterek, '4 çocuğumuzdan birinin amcasıyım. Diğeri de kuzenimdir. Dün 14.30 civarında bu olay yaşandı. Ben de çocukları kurtarmak için koştum, evden çıktım. İçeri girdiğimde yoğun bir duman vardı. Çocukları çıkardık, ekipler zamanında yerindeydi. Bir tane çocuğumuz maalesef olay yerinde vefat etti. Yaralı çocukları Şanlıurfa'ya sevk ettiler. Şu an 2 çocuğumuzun durumu kritik, diğerinin biraz daha iyi. Herkesten dua istiyoruz' dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)